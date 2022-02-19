Макрон проведет переговоры с Зеленским и Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

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Беседа Макрона с Зеленским состоится в субботу, 19 февраля, с Путиным — в воскресенье.

«Наша обязанность - избежать худшего», — заявили в администрации президента Франции.

Как отметили в Елисейском дворце, сохраняется возможность миновать «атаки на Украину», и следует использовать все способы избежать конфронтации, которая «дестабилизирует ситуацию в сфере безопасности на европейском континенте» и создаст «иную геостратегическую конфигурацию».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:Телефонный РазговорВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЭммануэль Макрон
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