Макрон проведет переговоры с Зеленским и Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.
Беседа Макрона с Зеленским состоится в субботу, 19 февраля, с Путиным — в воскресенье.
«Наша обязанность - избежать худшего», — заявили в администрации президента Франции.
Как отметили в Елисейском дворце, сохраняется возможность миновать «атаки на Украину», и следует использовать все способы избежать конфронтации, которая «дестабилизирует ситуацию в сфере безопасности на европейском континенте» и создаст «иную геостратегическую конфигурацию».
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