Макрон проведет переговоры с Зеленским и Путиным

Беседа Макрона с Зеленским состоится в субботу, 19 февраля, с Путиным — в воскресенье.

«Наша обязанность - избежать худшего», — заявили в администрации президента Франции.

Как отметили в Елисейском дворце, сохраняется возможность миновать «атаки на Украину», и следует использовать все способы избежать конфронтации, которая «дестабилизирует ситуацию в сфере безопасности на европейском континенте» и создаст «иную геостратегическую конфигурацию».

