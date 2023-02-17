Глава Евросовета призвал определиться с новой архитектурой международных отношений
Настало время определиться с новой формой организации системы международных отношений. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, уже пора начать работу над новым учредительным договором, который устраивал бы все страны мира.
Мишель отметил, что современная архитектура международных отношений была сформирована в прошлом столетии и уже устарела.
«Сегодня у нас совершенно другая ситуация», - подчеркнул глава Евросовета.
Мишель предложил также использовать ООН в качестве площадки, на которой можно будет обсудить формат нового учредительного документа.
Ранее, как сообщала НСН, лидеры России и Китая подписали заявление о международных отношениях.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+15 359 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 245 / сут.
- Глава Евросовета призвал определиться с новой архитектурой международных отношений
- Politico: конгрессмены попросили Байдена передать Украине истребители F-16
- В Госдуме предложили закрепить социальный статус бойцов ЧВК
- Совладельца банка «Балтика» Олега Власова посадили на 17 лет
- В посольство РФ в Румынии отправили подозрительный конверт
- Патриарх Кирилл встретился с главой приходов Юго-Восточной Азии
- Берлин отказался передавать Киеву американские системы ПВО Patriot
- Путин назвал Миллера Соловьем-разбойником и вызвал на татами
- Путин подписал закон о соцподдержке вдов погибших военных
- Землетрясение магнитудой 5,0 произошло около Курильских островов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru