Глава Евросовета призвал определиться с новой архитектурой международных отношений

Настало время определиться с новой формой организации системы международных отношений. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, уже пора начать работу над новым учредительным договором, который устраивал бы все страны мира.

Мишель отметил, что современная архитектура международных отношений была сформирована в прошлом столетии и уже устарела.