Макрон: Украина должна будет вести переговоры с Россией

Украинские власти должны будут вести переговоры с Россией, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом политик заявил на пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Белый дом надеется, что переговоры станут выходом из ситуации на Украине

«Наступит день, когда мы поможем Украине выстоять <...>, когда будет установлен режим прекращения огня, мы должны будем начать вести переговоры. Президент Украины и члены правительства должны будут вести переговоры с Россией», — цитирует Макрона РИА Новости.

Французский президент отметил, что европейские лидеры будут сидеть за столом переговоров в качестве гарантов безопасности.

Ранее стало известно, что Макрон 16 июня посетит Киев, пишет «Свободная пресса». По данным итальянской газеты La Stampa, также с визитом в украинскую столицу прибудут премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаЭммануэль Макрон
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