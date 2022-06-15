Макрон: Украина должна будет вести переговоры с Россией

«Наступит день, когда мы поможем Украине выстоять <...>, когда будет установлен режим прекращения огня, мы должны будем начать вести переговоры. Президент Украины и члены правительства должны будут вести переговоры с Россией», — цитирует Макрона РИА Новости.

Французский президент отметил, что европейские лидеры будут сидеть за столом переговоров в качестве гарантов безопасности.

Ранее стало известно, что Макрон 16 июня посетит Киев, пишет «Свободная пресса». По данным итальянской газеты La Stampa, также с визитом в украинскую столицу прибудут премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц.

