Белый дом надеется, что переговоры станут выходом из ситуации на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон считает российско-украинские переговоры выходом из ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

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Жан-Пьер подчеркнула, что Соединенные Штаты не видят готовности Москвы к переговорам с Киевом.

Она также отметила, что США продолжат укреплять украинские позиции.

Помимо прочего, Вашингтон не будет вмешиваться в обсуждения запроса Киева на ускоренный прием в Евросоюз, так как этот вопрос должна решать Европа.

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ФОТО: flickr/Matt Wade
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