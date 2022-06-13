Белый дом надеется, что переговоры станут выходом из ситуации на Украине

Жан-Пьер подчеркнула, что Соединенные Штаты не видят готовности Москвы к переговорам с Киевом.

Она также отметила, что США продолжат укреплять украинские позиции.

Помимо прочего, Вашингтон не будет вмешиваться в обсуждения запроса Киева на ускоренный прием в Евросоюз, так как этот вопрос должна решать Европа.

