Белый дом надеется, что переговоры станут выходом из ситуации на Украине
13 июня 202223:28
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон считает российско-украинские переговоры выходом из ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Жан-Пьер подчеркнула, что Соединенные Штаты не видят готовности Москвы к переговорам с Киевом.
Она также отметила, что США продолжат укреплять украинские позиции.
Помимо прочего, Вашингтон не будет вмешиваться в обсуждения запроса Киева на ускоренный прием в Евросоюз, так как этот вопрос должна решать Европа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru