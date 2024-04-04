Макрон: У Франции есть информация об организации теракта в «Крокусе»

У Франции есть «полезная информация» об организации теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил журналистам президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем.

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Он пояснил, что попросил директора служб и соответствующего министра провести переговоры технического характера, поскольку представители Франции располагают полезной информацией о происхождении и организации теракта.

Ранее в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появились три новых фигуранта: гражданин России и двое иностранных граждан были задержаны в Москве, Екатеринбурге и Омске.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате трагедии погибли 144 человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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