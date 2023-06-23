Макрон: Россия играет невыгодную международному сообществу роль

Россия играет «невыгодную» для мирового сообщества роль, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он заявил на полях саммита «по новому финансовому пакту» стран Севера и Юга в Париже, передает радиостанция Franceinfo.

Макрон заявил, что у него нет причин звонить Путину

«Россия сегодня играет роль, невыгодную международному сообществу», — указал политик.

Кроме того, Макрон заявил, что Москва, участвуя в конфликте с Украиной, стоит на пути к превращению в «единственную страну-колонизатора в 21 веке». Также французский президент обвинил РФ в дестабилизации ситуации в Африке.

Ранее Макрон призывал страны Евросоюза научиться строить отношения с Россией на максимально мирных условиях, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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