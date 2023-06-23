Макрон заявил, что у него нет причин звонить Путину
Президент Франции Эмманюэль Макрон готов поговорить с российским президентом Владимиром Путиным, если российский лидер сам изъявит такое желание. Об этом французский политик заявил в интервью France 24.
По словам Макрона, он ответит на звонок Путина, но у президента Франции «нет причин звонить самому».
«Идет украинское контрнаступление. Я надеюсь, что придет время для переговоров на условиях Украины. Но если он мне позвонит, чтобы что-то предложить, то я отвечу», — заявил политик, отметив, что Франция всегда была посредником.
Макрон добавил, что возобновление диалога может произойти лишь при условии «возвращения к международному праву, которое обеспечивает возможность жить в мире».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что со стороны Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца не поступало предложений о переговорном процессе с Владимиром Путиным, пишет РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru