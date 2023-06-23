Макрон заявил, что у него нет причин звонить Путину

По словам Макрона, он ответит на звонок Путина, но у президента Франции «нет причин звонить самому».

«Идет украинское контрнаступление. Я надеюсь, что придет время для переговоров на условиях Украины. Но если он мне позвонит, чтобы что-то предложить, то я отвечу», — заявил политик, отметив, что Франция всегда была посредником.

Макрон добавил, что возобновление диалога может произойти лишь при условии «возвращения к международному праву, которое обеспечивает возможность жить в мире».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что со стороны Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца не поступало предложений о переговорном процессе с Владимиром Путиным, пишет РИА ФАН.

