Макрон провел перестановки в правительстве Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о новых назначениях в правительстве республики, сообщает телеканал BFMTV.
В частности, пост министра здравоохранения занял Орельян Руссо, сменивший Франсуа Брона. Экс-заместитель министра финансов Габриэль Атталь получил должность министра образования, которую раньше занимал Пап Ндьяй.
Отмечается, что главы МИД, МВД, Минобороны и минфина Франции сохранили свои посты, равно как и премьер Элизабет Борн. В новом составе французский кабмин впервые соберётся 21 июля.
Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что политика Макрона спровоцировала нестабильность во Франции, и политическая система республики стала «неустойчивой к вызовам», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru