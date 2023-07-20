Макрон провел перестановки в правительстве Франции

В частности, пост министра здравоохранения занял Орельян Руссо, сменивший Франсуа Брона. Экс-заместитель министра финансов Габриэль Атталь получил должность министра образования, которую раньше занимал Пап Ндьяй.

Отмечается, что главы МИД, МВД, Минобороны и минфина Франции сохранили свои посты, равно как и премьер Элизабет Борн. В новом составе французский кабмин впервые соберётся 21 июля.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что политика Макрона спровоцировала нестабильность во Франции, и политическая система республики стала «неустойчивой к вызовам», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

