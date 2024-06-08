Макрон призвал освободить арестованного в РФ француза Винатье

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию освободить арестованного француза Лорана Винатье, обвиняемого в сборе информации о российской военной деятельности. Об этом он заявил в ходе конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

При этом процесс над Винатье французский президент считает «частью пропаганды». По его словам, задержанный являлся сотрудником швейцарской неправительственной организации, а во Франции не работал.

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6 июня 48-летнего гражданина Франции Лорана Винатье задержали в Москве. По данным следствия, он приезжал в Россию несколько раз для сбора информации в области военной и военно-технической деятельности РФ. Однако он специально уклонялся от предоставления документов для включения в реестр иностранных агентов.

После этого Винатье предъявили обвинение по части 3 статьи 330.1 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах». Француз свою вину признал, сообщает RT.


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ФОТО: РИА Новости
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