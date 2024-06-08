Макрон призвал освободить арестованного в РФ француза Винатье

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию освободить арестованного француза Лорана Винатье, обвиняемого в сборе информации о российской военной деятельности. Об этом он заявил в ходе конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

При этом процесс над Винатье французский президент считает «частью пропаганды». По его словам, задержанный являлся сотрудником швейцарской неправительственной организации, а во Франции не работал.