Макрон призвал освободить арестованного в РФ француза Винатье
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию освободить арестованного француза Лорана Винатье, обвиняемого в сборе информации о российской военной деятельности. Об этом он заявил в ходе конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.
При этом процесс над Винатье французский президент считает «частью пропаганды». По его словам, задержанный являлся сотрудником швейцарской неправительственной организации, а во Франции не работал.
6 июня 48-летнего гражданина Франции Лорана Винатье задержали в Москве. По данным следствия, он приезжал в Россию несколько раз для сбора информации в области военной и военно-технической деятельности РФ. Однако он специально уклонялся от предоставления документов для включения в реестр иностранных агентов.
После этого Винатье предъявили обвинение по части 3 статьи 330.1 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах». Француз свою вину признал, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru