Макрон заявил, Франция начала обучение украинских пилотов

Франция начала программу подготовки украинских пилотов. Об этом в ходе пресс-конференции после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает The Independent.

При этом французский президент не привел деталей того, где именно проводятся тренировки и число украинских военных, которые будут проходить обучение.