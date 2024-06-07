Макрон заявил, Франция начала обучение украинских пилотов

Франция начала программу подготовки украинских пилотов. Об этом в ходе пресс-конференции после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает The Independent.

При этом французский президент не привел деталей того, где именно проводятся тренировки и число украинских военных, которые будут проходить обучение.

Макрон заявил, что Франция передаст Украине пять истребителей

Накануне Макрон объявил о планах передать Украине нескольких боевых самолетов Mirage 2000-5 до конца. Тогда же он объявил о планах Парижа запустить программу обучения украинских пилотов и подготовку военных.

Программа обучения предполагает участие 4,5 тысяч украинских солдат и начнется летом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ВСУФранцияЭммануэль Макрон

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