Макрон призвал ЕС начать строить отношения с Россией на максимально мирных условиях

Странам Евросоюза необходимо научиться строить отношения с Россией на максимально мирных условиях, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на сессии форума по безопасности Globsec в Братиславе, передает ТАСС.

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По его словам, Европейский Союз и Россия навсегда останутся соседями.

«Нам необходимо выстроить пространство устойчивого мира», - подчеркнул французский лидер.

Он также отметил, что рано или поздно Москва вернется на мировую арену, и Европе уже сейчас нужно начать вести с ней переговоры.

Ранее Эммануэль Макрон предложил провести мирный саммит по Украине в Париже, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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