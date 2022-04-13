Макрон рассказал о зависимости состава кабмина Франции от ситуации на Украине
Изменения в правительстве Франции после президентских выборов будут зависеть от ситуации на Украине. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире телеканала France 2.
По его словам, «это будет зависеть от международного контекста». Макрон пояснил, что перед парламентскими выборами правительство нужно обновить. При этом он сделал оговорку, что это произойдет, если за это время не возникнет особых обстоятельств, связанных с Украиной, которые потребовали бы быстрых решений от действующего правительства и продолжающего работу парламента.
24 апреля во Франции состоится второй тур президентских выборов. Граждане будет выбирать из двух кандидатов: Макрона и лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен.
Успех Марин Ле Пен в первом туре выборов во Франции не позволит ей победить Эммануэля Макрона во втором, заявил в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров.
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