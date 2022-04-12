Макрон отказался от визита в Киев
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от поездки в Киев в ближайшее время.
По его словам, на данном этапе его визит не принесёт никаких результатов, а посещать Украину, чтобы «идти на поводу у моды», он не хочет.
Ранее сегодня президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там сочли его присутствие нежелательным. Об этом он сообщил журналистам в Варшаве, передает РИА Новости. Немецкие СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в Киеве Штайнмайера из-за его «тесных связей с Россией».
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