Макрон отказался от визита в Киев

Ранее сегодня президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там сочли его присутствие нежелательным. Об этом он сообщил журналистам в Варшаве, передает РИА Новости. Немецкие СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в Киеве Штайнмайера из-за его «тесных связей с Россией».



