Зеленский рассказал об изменениях Макрона

Так он ответил на вопрос, поменялись ли взгляды Макрона с тех пор, как он заявлял о необходимости избегать «унижения» России. «Я думаю, что он изменился, и на этот раз изменился по-настоящему», — сказал Зеленский.

Как отметил украинский президент, именно Макрон «проложил путь» к поставке танков на Украину, а также поддержал членство в Евросоюзе, что было «реальным сигналом».

Минувшим летом Макрон заявил, что Россию нельзя унижать, рано или поздно с Москвой придется сотрудничать. При этом Франция должна выступать в качестве посредника.

