Зеленский рассказал об изменениях Макрона

Французский лидер Эммануэль Макрон «реально изменил» свою позицию по отношению к Москве, сообщил изданию Le Figaro лидер Украины Владимир Зеленский.

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Так он ответил на вопрос, поменялись ли взгляды Макрона с тех пор, как он заявлял о необходимости избегать «унижения» России. «Я думаю, что он изменился, и на этот раз изменился по-настоящему», — сказал Зеленский.

Как отметил украинский президент, именно Макрон «проложил путь» к поставке танков на Украину, а также поддержал членство в Евросоюзе, что было «реальным сигналом».

Минувшим летом Макрон заявил, что Россию нельзя унижать, рано или поздно с Москвой придется сотрудничать. При этом Франция должна выступать в качестве посредника.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир ЗеленскийФранцияЭммануэль Макрон
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