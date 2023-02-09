Зеленский рассказал об изменениях Макрона
Французский лидер Эммануэль Макрон «реально изменил» свою позицию по отношению к Москве, сообщил изданию Le Figaro лидер Украины Владимир Зеленский.
Так он ответил на вопрос, поменялись ли взгляды Макрона с тех пор, как он заявлял о необходимости избегать «унижения» России. «Я думаю, что он изменился, и на этот раз изменился по-настоящему», — сказал Зеленский.
Как отметил украинский президент, именно Макрон «проложил путь» к поставке танков на Украину, а также поддержал членство в Евросоюзе, что было «реальным сигналом».
Минувшим летом Макрон заявил, что Россию нельзя унижать, рано или поздно с Москвой придется сотрудничать. При этом Франция должна выступать в качестве посредника.
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