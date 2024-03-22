Макрон пообещал Украине интенсивную поддержку со стороны Запада
Россия не остановится на Донбассе и Крыме. Как сообщает РИА Новости, с таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.
На пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе он указал, что в это верят «многие на Западе».
«Мы официально говорим, что будем поддерживать Украины так интенсивно, как будет необходимо, что означает, что мы готовы ответить на любые атаки, которые проведёт Россия», - заключил Макрон.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине сохраняет свой юридический статус, однако де-факто для России она превратилась в войну, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru