Макрон пообещал Украине интенсивную поддержку со стороны Запада

На пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе он указал, что в это верят «многие на Западе».

«Мы официально говорим, что будем поддерживать Украины так интенсивно, как будет необходимо, что означает, что мы готовы ответить на любые атаки, которые проведёт Россия», - заключил Макрон.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине сохраняет свой юридический статус, однако де-факто для России она превратилась в войну, сообщает RT.

