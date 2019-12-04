Макрон отказался стыдиться за «смерть мозга» НАТО

4 декабря 201915:18

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался извиняться за свои слова о «смерти мозга» НАТО. Политик заявил, что не стыдится своего высказывания, так как оно запустило важную дискуссию о нынешнем положении альянса.

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Соответствующее заявление Макрон сделал в ходе встречи глав государств и правительств стран, входящих НАТО, сообщает RT.

Президент Франции сделал заявление о «смерти мозга» НАТО в начале ноября, подчеркнув, что Европе пора подумать о себе как о самостоятельной геополитической силе.

В свою очередь президент США Дональд Трамп после встречи с генсенком альянса Йенсем Столтенбергом назвал высказывание Макрона «оскорбительным», добавив, что ни одна страна не нуждается в НАТО так сильно, как Франция.

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ФОТО: Президент Франции Эммануэль Макрон
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