Макрон отказался стыдиться за «смерть мозга» НАТО

Соответствующее заявление Макрон сделал в ходе встречи глав государств и правительств стран, входящих НАТО, сообщает RT.

Президент Франции сделал заявление о «смерти мозга» НАТО в начале ноября, подчеркнув, что Европе пора подумать о себе как о самостоятельной геополитической силе.

В свою очередь президент США Дональд Трамп после встречи с генсенком альянса Йенсем Столтенбергом назвал высказывание Макрона «оскорбительным», добавив, что ни одна страна не нуждается в НАТО так сильно, как Франция.

