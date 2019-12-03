Трамп оскорбился заявлением Макрона о «смерти мозга» НАТО

«Это оскорбительно для целого ряда сила», - сказал Трамп в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом в ходе саммита НАТО в Лондоне.

Также Трамп назвал слова Макрона «опасными» и выразил мнение, что никто не нуждается в НАТО так сильно, как сама Франция.

О том, что слова Макрона разозлили Трампа, ранее уже сообщали СМИ. Как отмечает RT, выпад французского президента может привести к тому, что хозяин Белого дома начнет высказаться об альянсе более позитивно.

