«Не патологоанатомы»: Кремль отреагировал на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
В Кремле прокомментировали заявление Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО. Как пишет РИА Новости, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что «это не нам решать, мы не патологоанатомы». Кроме того, представитель Кремля отметил, что в России считают, что целью создания НАТО была конфронтация, однако не берутся определять, какие «части» Североатлантического альянса мертвы, а какие живы. Помимо этого, пресс-секретарь главы государства отметил, что Москва никогда не была склонна преувеличивать роль альянса в обеспечении глобальной безопасности и стабильности. Но при этом никогда не уходила от сотрудничества с НАТО.
Как напоминает RT, ранее президент Франции в интервью журналу The Economist заявил, что координацию внутри НАТО полностью утрачена, это можно охарактеризовать как «смерть мозга». Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера, отмечает РИА ФАН.
В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя заявление президента Франции, отметил, что если Макрон «почувствовал, что этот диагноз налицо, он имеет полное право его высказывать».
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