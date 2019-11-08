«Не патологоанатомы»: Кремль отреагировал на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Как напоминает RT, ранее президент Франции в интервью журналу The Economist заявил, что координацию внутри НАТО полностью утрачена, это можно охарактеризовать как «смерть мозга». Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера, отмечает РИА ФАН.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя заявление президента Франции, отметил, что если Макрон «почувствовал, что этот диагноз налицо, он имеет полное право его высказывать».

