Макрон не исключил, что Карл III приедет во Францию в начале лета

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что приглашать короля Великобритании Карла III во Францию «в разгар протестного движения» было бы несерьезно, сообщает РИА Новости.

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По его словам, здравый смысл и дружба говорят о необходимости перенести визит монарха, поэтому он позвонил Карлу III и объяснил ситуацию.

«Мы предложили провести новый государственный визит в начале лета», - заключил Макрон.

Ранее в Елисейском дворце рассказали, что визит Карла III во Францию планировался на 26-29 марта. По информации AFP, из-за массовых протестов в республике было принято решение перенести поездку, сообщает НСН.

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ТЕГИ:ВизитФранцияЭммануэль МакронВеликобритания

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