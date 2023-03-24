Макрон не исключил, что Карл III приедет во Францию в начале лета
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что приглашать короля Великобритании Карла III во Францию «в разгар протестного движения» было бы несерьезно, сообщает РИА Новости.
По его словам, здравый смысл и дружба говорят о необходимости перенести визит монарха, поэтому он позвонил Карлу III и объяснил ситуацию.
«Мы предложили провести новый государственный визит в начале лета», - заключил Макрон.
Ранее в Елисейском дворце рассказали, что визит Карла III во Францию планировался на 26-29 марта. По информации AFP, из-за массовых протестов в республике было принято решение перенести поездку, сообщает НСН.
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