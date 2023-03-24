Макрон планирует приехать в Китай
Президент Франции Эммануэль Макрон в скором времени планирует посетить Китай, вместе с ним в Поднебесную отправится глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик не назвал точной даты визита, однако отметил, что предложение совершить совместную поездку исходило от французского лидера.
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с НСН заявил, что в случае досрочного голосования партия президента Франции может получить еще меньше мест в нижней палате парламента.
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