Король Карл III не поедет во Францию из-за массовых протестов
Король Карл III не приедет во Францию в конце марта из-за массовых протестов в республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.
В Елисейском дворце уточнили, что визит короля Великобритании планировался на 26-29 марта. Принято решение перенести визит.
Более 450 человек задержали во Франции в ходе беспорядков на акциях протеста против пенсионной реформы, сообщает НСН. Накануне во всей Франции прошла общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста, в митингах приняли участие более миллиона человек. Французы выступают против закона, повышающего пенсионный возраст до 64 лет, который был принят без голосования в парламенте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru