Власти Запорожья: Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС завершится 6 сентября
Миссия делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции завершится 6 сентября. Об этом сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.
«Делегация 5 сентября еще работает, после чего ее миссия завершается, и они 6 сентября уезжают. Им оказано всяческое содействие. Мы заинтересованы в объективной и взвешенной оценке ситуации на АЭС», — рассказал чиновник.
Рогов отметил, что на АЭС сейчас находится 13 экспертов МАГАТЭ. При этом неизвестно, останутся ли специалисты на атомной станции на постоянной основе.
Делегация международного агентства во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси прибыла на ЗАЭС 1 сентября, напоминает РИА ФАН. Ранее Рогов заявлял, что специалисты могут продлить свое пребывание на АЭС после 6 сентября, пишет Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,7 млн+48 042 / сут.
Умерли
385 тыс.+87 / сут.
Выздоровели
18,7 млн+35 732 / сут.
- СМИ: При крушении в Балтийском море погиб владелец авиакомпании Quick Air с семьей
- Власти Запорожья: Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС завершится 6 сентября
- В Запорожье пригрозили «жестоким наказанием» угрожающим жителям региона украинским политикам
- СМИ: Зеленского ожидает участь «козла отпущения»
- В России пообещали награду в 1 млн рублей за захват на Украине эстонского военного робота
- Еще одна страна отказалась от антироссийских санкций
- Спасатели приземлились на Ключевском вулкане, чтобы спасти выживших туристов
- Стало известно о продолжении наступления ВСУ и ожесточенных боях в Херсонщине
- В Германии заявили, что РФ не отдаст Крым
- Попова: Пик заболеваемости коронавирусом пройден
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru