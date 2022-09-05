Власти Запорожья: Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС завершится 6 сентября

Миссия делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции завершится 6 сентября. Об этом сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.

МАГАТЭ представит доклад по обстановке на Запорожской АЭС на следующей неделе

«Делегация 5 сентября еще работает, после чего ее миссия завершается, и они 6 сентября уезжают. Им оказано всяческое содействие. Мы заинтересованы в объективной и взвешенной оценке ситуации на АЭС», — рассказал чиновник.

Рогов отметил, что на АЭС сейчас находится 13 экспертов МАГАТЭ. При этом неизвестно, останутся ли специалисты на атомной станции на постоянной основе.

Делегация международного агентства во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси прибыла на ЗАЭС 1 сентября, напоминает РИА ФАН. Ранее Рогов заявлял, что специалисты могут продлить свое пребывание на АЭС после 6 сентября, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьРегионыАЭС
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