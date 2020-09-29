Макрон намерен выстраивать диалог с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж намерен развивать с Россией стратегический диалог для того, чтобы построить архитектуру безопасности в Европе.

Об этом французский лидер сообщил во время совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом в Риге, передает ТАСС.

Тихановская встречается с Макроном в Вильнюсе

По словам Макрона, это планы не на один день, но диалог с «российским соседом» вести необходимо.

Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский в эфире НСН рассказал, как российская внешняя политика в последние годы лишилась точек опоры.

«Трудно поддерживать влияние в Европе, когда мы ведем дела с абсолютно нереспектабельным Лукашенко и не решаемся начать расследование истории с отравлением Навального. Это наши слабые точки, они всем видны, а в политике твои слабости используют другие», - считает Павловский.

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Фото: facebook.com/EmmanuelMacron
ТЕГИ:РигаЭммануэль Макрон
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