Макрон намерен выстраивать диалог с Россией

По словам Макрона, это планы не на один день, но диалог с «российским соседом» вести необходимо.

Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский в эфире НСН рассказал, как российская внешняя политика в последние годы лишилась точек опоры.

«Трудно поддерживать влияние в Европе, когда мы ведем дела с абсолютно нереспектабельным Лукашенко и не решаемся начать расследование истории с отравлением Навального. Это наши слабые точки, они всем видны, а в политике твои слабости используют другие», - считает Павловский.

