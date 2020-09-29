Павловский назвал главные ошибки внешней политики России

Президент Франции Эммунуэль Макрон встретился с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель посетила в клинике «Шарите» российского оппозиционера Алексея Навального. Таким образом, можно сделать вывод, что западные лидеры демонстрируют поддержку политикам, которых руководители России и Белоруссии отказываются признавать в качестве участников политического процесса. Одновременно, в отличие от России, Турция активно вмешалась в новый конфликт в Нагорном Карабахе.

Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский заявил в эфире НСН, что последние события показывают неэффективность российской внешней политики и необходимость ее пересмотра.

«Внешнеполитический курс, который Россия ведет последние шесть-семь лет, нужно пересматривать. Он создал нам слишком много врагов, но не создал друзей. Кто сегодня надежные друзья России. Лукашенко, чью легитимность не признает уже два десятка стран? Маленькая Армения, которая находится под давлением Азербайджана и Турции? Китай, который ведет собственную политику, используя нас в качестве подстраховки? Здесь нагромождение ошибок, которое нельзя компенсировать политикой развязанных рук на основе спецслужб и спецопераций. Спецоперации - это всегда гарнир в международных делах, а не основное блюдо. Ими нельзя заменить внешнюю политику. Наша внешняя политика нуждается в пересмотре», - считает Павловский.

По его мнению, в новом обострении конфликта в Нагорном Карабахе у России оказались «связаны руки».

«В игру вступил Эрдоган, который, как и Россия, является ревизионистом. Турция заинтересована в пересмотре балансов в своем ближнем зарубежье. И тут выясняется, что Москва не может оказывать влияние в своей, казалось бы, бесспорной зоне влияния, потому что мы продавали оружие обеим сторонам. Поэтому любая из них посчитает вероломством отказ от дальнейшего сотрудничества. А Турция на этом играет. Эрдоган более умелый игрок, чем наш МИД. Он уже изменил баланс в пользу Азербайджана», - пояснил политолог.