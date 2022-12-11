Макрон и Зеленский обсудили подготовку к конференциям в Париже по помощи Украине

«Вместе с президентом Зеленским мы обсудили подготовку конференций, которые Франция проводит во вторник: первой - международной, посвященной помощи Украине в преодолении зимнего периода, и вторую - с французскими компаниями, участвующими в восстановлении страны», - написал он.

Макрон заверил, что Франция будет поддерживать Украину «так долго, как это потребуется», для того, чтобы «полностью восстановить ее суверенитет и территориальную целостность».

Ранее Макрон заявил, что Париж и Вашингтон продолжат поддерживать Украину, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером США Джо Байденом.