Макрон и Зеленский обсудили подготовку к конференциям в Париже по помощи Украине

Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский обсудили предстоящие 13 декабря парижские конференции, в ходе которых предполагается собрать средства на помощь Киеву. Об этом французский лидер написал в Twitter 11 декабря, в воскресенье.

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«Вместе с президентом Зеленским мы обсудили подготовку конференций, которые Франция проводит во вторник: первой - международной, посвященной помощи Украине в преодолении зимнего периода, и вторую - с французскими компаниями, участвующими в восстановлении страны», - написал он.

Макрон заверил, что Франция будет поддерживать Украину «так долго, как это потребуется», для того, чтобы «полностью восстановить ее суверенитет и территориальную целостность».

Ранее Макрон заявил, что Париж и Вашингтон продолжат поддерживать Украину, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером США Джо Байденом.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:ФранцияУкраинаВладимир ЗеленскийЭммануэль Макрон
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