Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину

В сообщении говорится, что в ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг Украины, в частности, «систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции», которые могут привести «к масштабной катастрофе и радиационному заражению обширных территорий».

«Президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку. С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие», - отметили в Кремле.

Также Путин напомнил Макрону о приглашении экспертов Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Еленовке, и проинформировал о ходе реализации «пакетной» сделки по вывозу украинского зерна.

Российский лидер указал своему французскому коллеге на сохранение препятствий для экспорта российских продуктов питания, что не способствует глобальной продовольственной безопасности.

Ранее Путин обсудил с президентом Индонезии Джоко Видодо вопросы развития российско-индонезийских отношений и глобальную продовольственную безопасность, сообщает RT.

