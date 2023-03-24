Макрон: Франция и ФРГ ожидают от КНР давления на Россию по Украине
Франция и ФРГ хотят, чтобы Китай надавил на Москву в вопросе ядерного оружия и возвращения к переговорам по Украине. Такое заявление сделал французский лидер Эммануэль Макрон, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что страны хотят вовлечь Китай с тем, чтобы он оказал давление на Россию для того, чтобы она «не использовала ни химического, ни ядерного оружия».
Ранее издание Politico сообщило, что лидеры стран Европейского союза обеспокоены из-за укрепления российско-китайских отношений и размышляют о необходимости нарастить взаимодействие с КНР. Отмечалось, что Эммануэль Макрон на закрытой встрече призвал нарастить усилия, чтобы помешать КНР укрепить отношения с Россией, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- Миссия ООН признала 25 случаев расправы над российскими пленными на Украине
- СМИ рассказали о большом количестве отказников среди украинских солдат
- Песков оценил вероятность ареста Путина в Армении
- В «Леруа Мерлен» опровергли открытие новых магазинов в России
- «Вечером зажигаем!»: «Крематорий» уже на Кипре
- В Севастополе подтвердили потерю десантного корабля «Саратов» в 2022 году
- Премьер Польши призвал ввести санкции против Raiffeisen Bank за работу в России
- Телеграм: Си в России, Путин в Донбассе, суд в Гааге
- Мишустин рассказал о налоговых льготах для новых российских регионов
- Политолога Аббаса Галлямова объявили в розыск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru