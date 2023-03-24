Макрон: Франция и ФРГ ожидают от КНР давления на Россию по Украине

Франция и ФРГ хотят, чтобы Китай надавил на Москву в вопросе ядерного оружия и возвращения к переговорам по Украине. Такое заявление сделал французский лидер Эммануэль Макрон, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что страны хотят вовлечь Китай с тем, чтобы он оказал давление на Россию для того, чтобы она «не использовала ни химического, ни ядерного оружия».

Ранее издание Politico сообщило, что лидеры стран Европейского союза обеспокоены из-за укрепления российско-китайских отношений и размышляют о необходимости нарастить взаимодействие с КНР. Отмечалось, что Эммануэль Макрон на закрытой встрече призвал нарастить усилия, чтобы помешать КНР укрепить отношения с Россией, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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