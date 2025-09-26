Путин выразил соболезнования родным и близким Кеосаяна
Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования после смерти заслуженного деятеля искусств России, режиссёра Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
О смерти Кеосаяна заявила его супруга Маргарита Симоньян, пишет RT.
Глава государства в своей телеграмме указал, что режиссёр был настоящим патриотом России, а также необыкновенно талантливым и мудрым человеком, «посвятившим себя служению искусству.
«Тигран Эдмондович... многое сделал для сбережения и развития лучших традиций отечественного киноискусства... его творчество отражало дух и настроение времени, в котором он жил», - отметил российский лидер.
Тигран Кеосаян в январе 2025 года впал в кому. Умер он ночью 26 сентября в возрасте 59 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Путин выразил соболезнования родным и близким Кеосаяна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru