Путин выразил соболезнования родным и близким Кеосаяна

О смерти Кеосаяна заявила его супруга Маргарита Симоньян, пишет RT.

Глава государства в своей телеграмме указал, что режиссёр был настоящим патриотом России, а также необыкновенно талантливым и мудрым человеком, «посвятившим себя служению искусству.

«Тигран Эдмондович... многое сделал для сбережения и развития лучших традиций отечественного киноискусства... его творчество отражало дух и настроение времени, в котором он жил», - отметил российский лидер.

Тигран Кеосаян в январе 2025 года впал в кому. Умер он ночью 26 сентября в возрасте 59 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

