Багаж американского певца Джейсона Деруло пропал по пути в Москву

По её словам, в ближайшее время исполнителю доставят его вещи.

Как пишет РБК, в аэропорту Внуково подтвердили, что прилетевшие в РФ граждане США не получили свои вещи. Уточняется, что багаж двух пассажиров забыли отправить из Лос-Анджелеса, а вещи третьего американца потеряли при пересадке в Стамбуле.

Ранее прилетевшая в Санкт-Петербург итальянская актриса Орнелла Мути обнаружила, что во время перелёта её багаж остался в Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

