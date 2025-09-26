Багаж американского певца Джейсона Деруло пропал по пути в Москву
Багаж американского певца Джейсона Деруло, который выступит в Москве и Санкт-Петербурге 26 и 28 сентября, пропал по пути в Россию. Как сообщает ТАСС, об этом рассказала представитель концертного агентства SAY Agency Жанна Гарбер.
По её словам, в ближайшее время исполнителю доставят его вещи.
Как пишет РБК, в аэропорту Внуково подтвердили, что прилетевшие в РФ граждане США не получили свои вещи. Уточняется, что багаж двух пассажиров забыли отправить из Лос-Анджелеса, а вещи третьего американца потеряли при пересадке в Стамбуле.
Ранее прилетевшая в Санкт-Петербург итальянская актриса Орнелла Мути обнаружила, что во время перелёта её багаж остался в Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
