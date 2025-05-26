Макрон: Евросоюз намерен угрожать России введением масштабных санкций

Приоритетом для Франции и её партнеров в настоящее время является скорейшее достижение соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон.

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Во время визита во Вьетнам он отметил, что это «позволит начать дискуссии о справедливом и прочном мире».

Французский лидер подчеркнул, что Евросоюз приветствует мирную инициативу США, однако следует иметь средства, которые позволят «принудить Россию к миру».

«Единственный способ - это угроза масштабных санкций», - заключил Макрон.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с Москвой нельзя говорить языком ультиматумов, сообщает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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