Макрон: Евросоюз намерен угрожать России введением масштабных санкций

Во время визита во Вьетнам он отметил, что это «позволит начать дискуссии о справедливом и прочном мире».

Французский лидер подчеркнул, что Евросоюз приветствует мирную инициативу США, однако следует иметь средства, которые позволят «принудить Россию к миру».

«Единственный способ - это угроза масштабных санкций», - заключил Макрон.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с Москвой нельзя говорить языком ультиматумов, сообщает RT.

