МИД Литвы поддержал заявление Макрона по Украине
28 февраля 202411:59
Странам Запада следует прислушаться к предложению французского лидера Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландбергис.
«Судьба Европы решается на поле боя в Украине. Во времена, подобные тем, в которых мы живем, очень необходимы политическое лидерство, амбиция и решимость мыслить нетрадиционно. Инициатива вчерашней встречи в Париже заслуживает внимания», - написал в соцсети Х дипломат.
Ранее в Париже на конференции по Украине Макрон допустил, что войска стран Евросоюза могут отправиться в горячую зону. Президент Франции отметил, что официальной договоренности по этому вопросу нет, однако такой расклад нельзя исключать.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru