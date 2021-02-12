Белорусская оппозиция требует освободить заключенных до реформы Конституции

По мнению совета, диалог для преодоления политического кризиса должен строиться на отказе от политических репрессий и освобождении всех политзаключенных. Соответствующее заявление КС выпустил после Всебелорусского народного собрания, прошедшего в Минске в четверг и пятницу.

VI Всебелорусское народное собрание было посвящено обсуждению путей социально-экономического развития республики на 2021-2025 годы. Делегаты по итогам собрания приняли резолюцию, посвященную развитию страны. В собрании участвовали 2700 человек.

В КС напомнили, что разработка новой Конституции должна стать завершающим, а не начальным этапом разрешения внутриполитического конфликта. Протесты в Белоруссии начались 9 августа прошлого года после выборов президента страны. Оппозиция настаивает на том, что результаты голосования были сфальсифицированы.