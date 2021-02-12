Белорусская оппозиция требует освободить заключенных до реформы Конституции
Координационный совет (КС) белорусской оппозиции потребовал освобождения политических заключенных до принятия новой Конституции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт КС.
По мнению совета, диалог для преодоления политического кризиса должен строиться на отказе от политических репрессий и освобождении всех политзаключенных. Соответствующее заявление КС выпустил после Всебелорусского народного собрания, прошедшего в Минске в четверг и пятницу.
VI Всебелорусское народное собрание было посвящено обсуждению путей социально-экономического развития республики на 2021-2025 годы. Делегаты по итогам собрания приняли резолюцию, посвященную развитию страны. В собрании участвовали 2700 человек.
В КС напомнили, что разработка новой Конституции должна стать завершающим, а не начальным этапом разрешения внутриполитического конфликта. Протесты в Белоруссии начались 9 августа прошлого года после выборов президента страны. Оппозиция настаивает на том, что результаты голосования были сфальсифицированы.
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