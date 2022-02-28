Макей надеется, что переговоры РФ и Украины состоятся через пару дней

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей выразил надежду, что Российско-украинские переговоры пройдут на белорусско-польской границе через пару дней. Об этом сообщает РИА Новости.

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В понедельник в Гомельской области Белоруссии состоялись первые переговоры высокопоставленных российской и украинской делегаций.

Ранее политолог Глеб Павловский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что российский лидер Владимир Путин не согласится на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о нейтральном статусе Украины. По его словам, учитывая российскую военную операцию такие разговоры уже запоздали.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Белоруссия
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