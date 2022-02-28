Макей надеется, что переговоры РФ и Украины состоятся через пару дней
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей выразил надежду, что Российско-украинские переговоры пройдут на белорусско-польской границе через пару дней. Об этом сообщает РИА Новости.
В понедельник в Гомельской области Белоруссии состоялись первые переговоры высокопоставленных российской и украинской делегаций.
Ранее политолог Глеб Павловский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что российский лидер Владимир Путин не согласится на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о нейтральном статусе Украины. По его словам, учитывая российскую военную операцию такие разговоры уже запоздали.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,4 млн+107 тыс. / сут.
Умерли
352 тыс.+733 / сут.
Выздоровели
13,6 млн+117 тыс. / сут.
- Британия сообщила о полной заморозке активов всех банков РФ
- Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС
- Собчак заявила о закрытии программы «Вечерний Ургант»
- Россия и Украина завершили переговоры
- Путин запретил перевод валюты за рубеж
- Консульство РФ в Исландии подверглось нападению
- Путин перечислил Макрону условия прекращения военной операции на Украине
- ЦБ отменил две сессии на Мосбирже с 1 по 5 марта
- Канада запретила транзакции с ЦБ и суверенными фондами РФ
- Макрон провел телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru