Макей надеется, что переговоры РФ и Украины состоятся через пару дней

В понедельник в Гомельской области Белоруссии состоялись первые переговоры высокопоставленных российской и украинской делегаций.

Ранее политолог Глеб Павловский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что российский лидер Владимир Путин не согласится на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о нейтральном статусе Украины. По его словам, учитывая российскую военную операцию такие разговоры уже запоздали.

