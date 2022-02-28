Макей: Делегации из России и Украины могут чувствовать себя в безопасности
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 28 февраля сообщил участникам переговоров России и Украины, что они могут чувствовать себя в безопасности. Трансляция велась на канале «Россия 1».
По его словам, любые просьбы и предложения сторон по поводу организации встречи будут исполнены.
Ранее политолог Глеб Павловский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что российский лидер Владимир Путин не согласится на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о нейтральном статусе Украины. По его словам, учитывая российскую военную операцию такие разговоры уже запоздали.
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