Шнейдеров: В Китае интернет зачищают. Скоро и у нас начнут

Давид Шнейдеров: «Забавно: никто, кроме особей, "приближенных к императору", не знает, кто входит в российский "Оскаровский" комитет. В общем, эти люди, никому не известные, решили, что в этом году нашу страну будет представлять "Дылда". Может быть, и правильно. С точки зрения конъюнктуры этот фильм вполне годится на оскаровской номинации. Ну, посмотрим», - сказал НСН Давид Шнейдеров.

