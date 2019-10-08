Шнейдеров: В Китае интернет зачищают. Скоро и у нас начнут
Кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Фильм «Дылда» вошел в число 93 претендентов на «Оскар»
Фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова вошел в число 93 претендентов на «Оскар» в категории «лучший иностранный художественный фильм». Согласно графику киноакадемии США, шорт-лист из десяти претендентов на номинацию «Оскар» в этой категории будет обнародован 16 декабря, а список номинантов огласят 13 января.
Давид Шнейдеров: «Забавно: никто, кроме особей, "приближенных к императору", не знает, кто входит в российский "Оскаровский" комитет. В общем, эти люди, никому не известные, решили, что в этом году нашу страну будет представлять "Дылда". Может быть, и правильно. С точки зрения конъюнктуры этот фильм вполне годится на оскаровской номинации. Ну, посмотрим», - сказал НСН Давид Шнейдеров.
Директору реабилитационного центра, где погиб актер Марьянов, грозит тюрьма
Следственный комитет передал в прокуратуру дело главы реабилитационного центра, где умер актер Дмитрий Марьянов. Согласно материалам дела Оксана Богданова обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Её грозит до шести лет лишения свободы.
Давид Шнейдеров: «Марьянов – наш, "щукинский", парень. Я его хорошо знал. Замечательный артист, прекрасный человек, очень интересный собеседник, байкер. А по поводу шести лет лишения свободы – не знаю. Диму все равно не вернуть», - отметил он, общаясь с НСН.
В Голливуде Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
В Голливуде Владимира Путина поздравили с днем рождения надписью в небе. Жители Лос-Анджелеса опубликовали в Instagram фотографии и видео того, как самолет начертил в небе над Голливудом хэштег VVP67, который, по мнению пользователей, является поздравлением Владимира Путина с днем рождения.
Давид Шнейдеров: «Надо сказать, что другие пользователи могут считать иначе. Так что, скажем так: в Голливуде появилась таинственная надпись на небе. Может быть, инопланетяне прилетели?» - предположил он в разговоре с НСН.
Китайский сегмент интернета зачистили от «Южного парка»
Китайский сегмент интернета зачистили от популярного американского мультсериала "Южный парк". Цензуре со стороны китайских властей "Южный парк" подвергся после серии о цензурной политике китайских властей. Речь в эпизоде шла о трудовых лагерях, а также том, как Голливуд изменяет свои сценарии в угоду надзорным ведомствам КНР.
Давид Шнейдеров: «А у нас не выпустили на экраны «Смерть Сталина». В общем, у нас просто ничего не выпускают. Так что скоро и до интернета дойдем», - заявил Давид Шнейдеров в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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