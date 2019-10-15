Майк Пенс и Майк Помпео посетят Турцию из-за ситуации в Сирии
15 октября 201923:17
Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео в среду вылетают в Турцию из-за усложнения обстановки в Сирии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал CBS.
Телеканал утверждает, что главная цель политиков - добиться прекращения военных действий на северо-востоке Сирии и достичь соглашения между Турцией и курдскими военными силами.
Ранее Трамп подписал указ, согласно которому в отношении министерства обороны и энергетики, а также в отношении министра энергетики и министра внутренних дел Турции были введены санкции.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Минобороны США назвали продуктивным разговор Шойгу и Эспера
- «Газпром» заявил об отключении импортного оборудования через спутник
- Киев обещает выполнить Минские соглашения после роспуска ЛНР и ДНР
- Путин преподнёс принцу Абу-Даби белого кречета
- Грызлов предупредил о возможно обострении в Донбассе из-за националистов