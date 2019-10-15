Майк Пенс и Майк Помпео посетят Турцию из-за ситуации в Сирии

15 октября 201923:17

Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео в среду вылетают в Турцию из-за усложнения обстановки в Сирии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал CBS.

США и ЕС давят на Турцию санкциями, но Эрдоган «давить» курдов не прекращает

Телеканал утверждает, что главная цель политиков - добиться прекращения военных действий на северо-востоке Сирии и достичь соглашения между Турцией и курдскими военными силами.

Ранее Трамп подписал указ, согласно которому в отношении министерства обороны и энергетики, а также в отношении министра энергетики и министра внутренних дел Турции были введены санкции.

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