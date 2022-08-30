CNN: Президент Украины встретился с главой МАГАТЭ
Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя пресс-службы офиса украинского лидера.
«Президент Украины Владимир Зеленский 30 августа встретился в Киеве с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси», - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Подробности переговоров не приводятся.
Ранее телеканал сообщил, что миссия МАГАТЭ прибыла в Киев, репортеры заметили 14 членов делегации в одном из отелей украинской столицы.
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