CNN: Президент Украины встретился с главой МАГАТЭ

Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя пресс-службы офиса украинского лидера.

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«Президент Украины Владимир Зеленский 30 августа встретился в Киеве с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси», - говорится в сообщении на сайте телеканала.

Подробности переговоров не приводятся.

Ранее телеканал сообщил, что миссия МАГАТЭ прибыла в Киев, репортеры заметили 14 членов делегации в одном из отелей украинской столицы.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:АЭССпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский
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