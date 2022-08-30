CNN: Президент Украины встретился с главой МАГАТЭ

СМИ: Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в среду «Газпром» объявил об остановке «Северного потока» с 31 августа по 3 сентября ЕС заполнил газохранилища до 80 % раньше срока Умер старший сын Эрнесто Че Гевары Авиакомпания S7 первой в РФ разрешила бортпроводникам иметь татуировки, красить волосы в яркие цвета и носить бороды