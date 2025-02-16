МАГАТЭ: На укрытии Чернобыльской АЭС после атаки БПЛА продолжаются пожары

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) рассказали, что на укрытии Чернобыльской атомной электростанции после атаки беспилотника продолжаются пожары. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Отмечается, что причиной пожаров стали легковоспламеняющиеся материалы, которые присутствуют в обшивке крыши на объекте. При этом, по словам специалистов, уровень радиации на АЭС не поменялся.