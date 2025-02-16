МАГАТЭ: На укрытии Чернобыльской АЭС после атаки БПЛА продолжаются пожары

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) рассказали, что на укрытии Чернобыльской атомной электростанции после атаки беспилотника продолжаются пожары. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Отмечается, что причиной пожаров стали легковоспламеняющиеся материалы, которые присутствуют в обшивке крыши на объекте. При этом, по словам специалистов, уровень радиации на АЭС не поменялся.

Песков отверг обвинения в атаке беспилотника на Чернобыльскую АЭС

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что укрытие Чернобыльской АЭС было повреждено, и обвинил Россию в ударе по объекту. Украинская сторона уже предоставила МАГАТЭ обломки беспилотника, однако кому именно он принадлежит, пока не уточняется.

Ранее бывший начальник инспекции по надзору за ядерной радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов в интервью НСН заявил, что нет никакой надежды на то, что украинские специалисты на Чернобыльской АЭС смогут справиться, если там произойдет чрезвычайная ситуация.

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ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
ТЕГИ:Чернобыльская АЭСУкраинаБеспилотникиПожарМАГАТЭ

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