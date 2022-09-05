МАГАТЭ 6 сентября обнародует отчет о ситуации на Запорожской АЭС

Делегация международного агентства во главе с Гросси прибыла на ЗАЭС 1 сентября. В составе миссии прибыло примерно полтора десятка специалистов, которые занимаются проблематикой гарантий и ядерной безопасности.



Внимание международного сообщества в настоящее время приковано к Запорожской АЭС в связи в ведением боевых действий в данной зоне. Отмечается, что обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции могут обернуться катастрофой. Эскалация ситуации на АЭС стала причиной экстренного заседания Совета безопасности ООН.









