МАГАТЭ 6 сентября обнародует отчет о ситуации на Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник обнародует отчет о безопасности и ситуации на Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил глава организации Рафаэль Гросси, передает ТАСС.
Делегация международного агентства во главе с Гросси прибыла на ЗАЭС 1 сентября. В составе миссии прибыло примерно полтора десятка специалистов, которые занимаются проблематикой гарантий и ядерной безопасности.
Внимание международного сообщества в настоящее время приковано к Запорожской АЭС в связи в ведением боевых действий в данной зоне. Отмечается, что обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции могут обернуться катастрофой. Эскалация ситуации на АЭС стала причиной экстренного заседания Совета безопасности ООН.
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