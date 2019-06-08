Мадуро заявил об открытии границы с Колумбией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что отдал приказ открыть границу с Колумбией. Она была закрыта в феврале этого года. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter, пишут Известия. Мадуро сообщил, что граждане Венесуэлы – мирный народ, который твердо защищает нашу независимость и самоопределение.
Как говорится в послании, границу с Колумбией, которая находится в штате Тачира, откроют уже сегодня, 8 июня, сообщают Газета.ру.
Ранее декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Чичин рассказал НСН, что сегодня существует масса спекуляций, связанных с Венесуэлой. Он отметил, что военные специалисты из России находятся на территории страны с начала 2000-х годов и сейчас их вряд ли бы стали отзывать оттуда.
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