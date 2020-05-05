Мадуро рассказал о личных охранниках Трампа, задержанных при попытке морского вторжения

«Один из задержанных в первых показанияx сообщил, что в группe вторжения находились двa гражданинa США, сотрудники личной охраны президентa США Дональда Трампа», — заявил Мадуро.

На одном из видео после заявления другой задержанный сказал, что американцы сообщили ему о работе на своего президента.

Спецназ Венесуэлы 3 мая предотвратил вторжение боевиков со стороны Колумбии. Злоумышленники использовали быстроходные катера. Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных.

В конце марта глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил об отказе от предложения США сформировать временное правительство с целью разрешения кризиса в стране. Он подчеркнул, что венесуэльские власти не допустят никакого иностранного влияния на страну.

