Мадуро рассказал о личных охранниках Трампа, задержанных при попытке морского вторжения
Президент Венесуэлы Николас Мадурo заявил, что 3 мая в попытке морского вторжения в страну участвовали двое сотрудников личной охраны американского президента Дональда Трампа. Выступление венесуэльского лидера транслировалось на его странице в Twitter.
«Один из задержанных в первых показанияx сообщил, что в группe вторжения находились двa гражданинa США, сотрудники личной охраны президентa США Дональда Трампа», — заявил Мадуро.
На одном из видео после заявления другой задержанный сказал, что американцы сообщили ему о работе на своего президента.
Спецназ Венесуэлы 3 мая предотвратил вторжение боевиков со стороны Колумбии. Злоумышленники использовали быстроходные катера. Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных.
В конце марта глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил об отказе от предложения США сформировать временное правительство с целью разрешения кризиса в стране. Он подчеркнул, что венесуэльские власти не допустят никакого иностранного влияния на страну.
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