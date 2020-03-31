Венесуэла отвергла предложение США сформировать временное правительство

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил об отказе от предложения США сформировать временное правительство с целью разрешения кризиса в стране. Об этом сообщает Интерфакс.

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В Каракасе назвали предложение США попыткой создания подконтрольного правительства и интервенцией. Арреас в своем заявлении подчеркнула, что венесуэльские власти не допустят никакого иностранного влияния на страну.

Идея о формировании нового временного правительства в Венесуэле была озвучена госсекретарем США Майком Помпео. Он призвал создать временное правительство, состоящее из представителей обеих сторон конфликта, до выборов президента и выборов в Национальную ассамблею. В обмен США предложили снятие санкций с государства.

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ФОТО: флаги США и Венесуэлы
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