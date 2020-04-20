Путин обсудил с Мадуро нефть и коронавирус

Президенты России и Венесуэлы обсудили положение дел на мировом рынке нефти в ходе телефонного разговора. По информации официального сайта Кремля, Владимир Путин и Николас Мадуро оценили как значительное достигнутое соглашение в формате ОПЕК+ о синхронном снижении нефтедобычи для стабилизации цен.

Российский лидер также заявил о неприемлемости деструктивного внешнего вмешательства в дела латиноамериканской страны. Путин подтвердил позицию Москвы по поддержке усилий законных властей Венесуэлы по мирному разрешению внутриполитического кризиса.

Экономист: Рубль зависит от нефти, а нефть от коронавируса

Путин и Мадуро также затронули насущные вопросы дальнейшего укрепления российско-венесуэльского стратегического партнерства, прежде всего в торгово-экономической сфере.

Кроме того, президенты обсудили тему борьбы с пандемией коронавируса. Лидер Венесуэлы выразил благодарность Владимиру Путину за поставки российских тест-систем на COVID-19.

Как отмечают «Известия», Мадуро поддержал инициативу Путина о создания на время кризиса «зеленых коридоров», свободных от торговых войн и санкций, для поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.

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ФОТО: flickr.com
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