Путин обсудил с Мадуро нефть и коронавирус

Президенты России и Венесуэлы обсудили положение дел на мировом рынке нефти в ходе телефонного разговора. По информации официального сайта Кремля, Владимир Путин и Николас Мадуро оценили как значительное достигнутое соглашение в формате ОПЕК+ о синхронном снижении нефтедобычи для стабилизации цен.

Российский лидер также заявил о неприемлемости деструктивного внешнего вмешательства в дела латиноамериканской страны. Путин подтвердил позицию Москвы по поддержке усилий законных властей Венесуэлы по мирному разрешению внутриполитического кризиса.