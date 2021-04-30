Песков не увидел «ничего противоправного» в ругани губернатора Коми с депутатом

«Не зная, как критиковал главу региона депутат, трудно оценивать реакцию. Если имели место оскорбительные заявления, то жесткая риторика, наверное, оправдана. Тем более, ничего противоправного не было совершено. Это был разговор двух мужчин, один из которых его записал и выложил», - сказал Песков, призвав не распространять конфликт в публичную плоскость.

Лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее отказался комментировать конфликт губернатора Коми Владимира Уйбы и депутата от КПРФ Олега Михайлова, предложив обсудить внутренние дела после праздников.

