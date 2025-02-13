«Лед тронулся»: В Германии допустили, что Трамп приедет на 9 мая в Москву

Между Россией и США началось потепление отношений, об этом свидетельствует телефонный разговор двух лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН.

Ранее газета Politico сообщила, что первый официальный разговор Трампа с Путиным стал моментом, которого европейцы и украинцы «боялись месяцами, если не годами». Высокопоставленные европейские дипломаты предупредили, что переговоры, которые могут определить будущее Восточной Европы, должны включать Украину, после того как Трамп и Путин договорились о начале диалога. Рар выразил уверенность, что Трамп уже представил Путину свой план по украинскому конфликту.