«Лед тронулся»: В Германии допустили, что Трамп приедет на 9 мая в Москву
Трамп также ведет разговор с Владимиром Зеленским, но по-другому, чем европейцы, и не считает его борцом за мир, отметил в эфире НСН Александр Рар.
Между Россией и США началось потепление отношений, об этом свидетельствует телефонный разговор двух лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН.
Ранее газета Politico сообщила, что первый официальный разговор Трампа с Путиным стал моментом, которого европейцы и украинцы «боялись месяцами, если не годами». Высокопоставленные европейские дипломаты предупредили, что переговоры, которые могут определить будущее Восточной Европы, должны включать Украину, после того как Трамп и Путин договорились о начале диалога. Рар выразил уверенность, что Трамп уже представил Путину свой план по украинскому конфликту.
«Думаю, у него уже есть план. Мне рассказали высокопоставленные люди, что у Трампа, по-видимому, план есть, и Путин его знает. Также есть информация, что Трамп приедет в Москву 9 мая. Идет потепление отношений. И естественно Трампу сложнее работать с Зеленским. Потому что если смотреть на разную информацию о его плане, он фактически означает поражение Украины. При этом большая вероятность, что переговоры и встреча Путина и Трампа могут состояться в конце февраля-начале марта», - сказал Рар.
Политолог отметил, что Трамп также ведет разговор с Владимиром Зеленским, но «по-другому, чем европейцы».
«Трамп говорит с более сильным, с которым нужно сначала договориться, в этом отношении это Путин, а не Зеленский. Но я бы не сказал, что он с Зеленским не говорит. Трамп все-таки в Париже с встречался с Зеленским еще до инаугурации. Так что с Зеленским он тоже разговаривает, но по-другому, чем европейцы. Европейцы и демократы в Америке пытались сделать из него героя, искусственно или не искусственно, считали, что он борец за мир, за свободу и так далее. А Трамп на это все смотрит более прагматично. Говорит: "Парень, подписывай сейчас договор"», - добавил собеседник агентства.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет рад приветствовать в Москве лидеров крупных стран, в том числе Трампа, если они решат приехать 9 мая, на День Победы.
Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор 12 февраля. Американский президент охарактеризовал разговор как «продолжительный и весьма продуктивный». По его словам, оба лидера согласились, что нужно остановить гибель людей в конфликте России и Украины. После этого Трамп поговорил с Владимиром Зеленским, передает «Радиоточка НСН».
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