Ляшко обвинил Киев в обмане украинцев с ценами на газ

Экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что украинское правительство обманывает граждан о причинах снижения цен на газ. Об этом политик заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Ляшко отметил, что в снижении цен на газ, которое официальный Киев называет своим достижением, «нет никакой заслуги власти».

«Когда премьер, когда правительство, когда они все рассказывают, какие они хорошие, потому что снизили цену на газ, это обман людей», — цитирует Газета.ru Ляшко.