Ляшко обвинил Киев в обмане украинцев с ценами на газ
Экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что украинское правительство обманывает граждан о причинах снижения цен на газ. Об этом политик заявил в эфире телеканала «112 Украина».
Ляшко отметил, что в снижении цен на газ, которое официальный Киев называет своим достижением, «нет никакой заслуги власти».
«Когда премьер, когда правительство, когда они все рассказывают, какие они хорошие, потому что снизили цену на газ, это обман людей», — цитирует Газета.ru Ляшко.
Экс-депутат рассказал, что небольшое падение цен на газ на Украине – результат уменьшения стоимости топлива в Европе. Он пояснил, что при росте цен на территории ЕС жителям Украины также придется платить за голубое топливо больше.
Напомним, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания не будет трогать полученные от «Газпрома» в качестве штрафов деньги. Топ-менеджер предложил вложить их в инфраструктурные проекты, «энергоэффективность» и добычу, сообщает RT. Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в эфире НСН тогда скептически предположил, что обещания потратить средства «Газпрома» с умом так и останутся обещаниями.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Депутат Шерин назвал уловкой обвинения о преследовании спутников-шпионов США
- Ляшко обвинил Киев в обмане украинцев с ценами на газ
- Названы высокооплачиваемые вакансии в России со ставкой 800 тысяч рублей
- Почему Путин не уступил Лукашенко в переговорах о ценах на нефть
- СМИ: За штурвалом разбившегося вертолета мог быть сам депутат Хайруллин