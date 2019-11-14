Лукашено намерен изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия собирается предложить изменения в договор с Россией о взаимной охране госграницы, который действует с 1995 года. Об этом объявил секретарь Совета безопасности республики Станислав Зась после доклада президенту Александру Лукашенко, передает RT.

По словам главы Совбеза, некоторые положения этого документа уже утратили свою актуальность со временем. Зась заявил, что в целом договор требует актуализации и усиления.

Как отмечает Утро.ру, на совещании Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск не отказывается от защиты границы Союзного государства, однако Россия должна бесплатно поставлять на эти цели современное вооружение. Так он прокомментировал упрёки в том, что Москва содержит Белоруссию.