Лукашенко заявил об отсутствии поводов для втягивания Белоруссии в войну
23 февраля 202319:38
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время не видит поводов для «втягивания республики в войну», пишет БелТА.
По его словам, достаточной для этого концентрации войск не замечено «ни с территории Польши, ни с территории Литвы, тем более Украины».
«Мы это положительно оцениваем», - заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко призвал президента Украины Владимира Зеленского не выпрашивать у Европы оружие, сообщает НСН.
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23 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru