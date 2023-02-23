Лукашенко заявил об отсутствии поводов для втягивания Белоруссии в войну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время не видит поводов для «втягивания республики в войну», пишет БелТА.

Лукашенко заявил, что спецоперация РФ на Украине была неизбежна

По его словам, достаточной для этого концентрации войск не замечено «ни с территории Польши, ни с территории Литвы, тем более Украины».

«Мы это положительно оцениваем», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко призвал президента Украины Владимира Зеленского не выпрашивать у Европы оружие, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияБелоруссияАлександр Лукашенко
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