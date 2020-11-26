Лукашенко заявил о желании братских отношений с Россией

Лукашенко заявил, что настроен не просто на добрососедские отношения, но еще более близкие.

«Мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения "мы – соседи", мы хотели бы иметь очень близкие братские отношения с Российской Федерацией», - подчеркнул он.

Глава МИД РФ прибыл в Минск накануне, сообщает РИА ФАН. В среду он уже встретился со своим коллегой Владимиром Макеем. В четверг он проводит переговоры с Лукашенко, встреча проходит во Дворец Независимости.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников в эфире НСН согласился с тем, что Запад пытается повлиять на ситуацию в Белоруссии.

