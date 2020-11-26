Лукашенко заявил о желании братских отношений с Россией

Минск готов к усилению и «интенсификации» отношений с Москвой. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы», - заявил белорусский лидер.

РФ готова поддержать реализацию инициатив Лукашенко по белорусскому обществу

Лукашенко заявил, что настроен не просто на добрососедские отношения, но еще более близкие.

«Мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения "мы – соседи", мы хотели бы иметь очень близкие братские отношения с Российской Федерацией», - подчеркнул он.

Глава МИД РФ прибыл в Минск накануне, сообщает РИА ФАН. В среду он уже встретился со своим коллегой Владимиром Макеем. В четверг он проводит переговоры с Лукашенко, встреча проходит во Дворец Независимости.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников в эфире НСН согласился с тем, что Запад пытается повлиять на ситуацию в Белоруссии.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:Сергей ЛавровБелоруссияАлександр Лукашенко
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