Лукашенко заявил о задержании диверсантов в Белоруссии

Диверсантов задержали на западе Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко на общем собрании Белкоопсоюза. Видео выступления политика опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Режим КТО введён в граничащем с Украиной районе Белоруссии

По словам президента, о произошедшем ему доложили утром.

«Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории России и Беларуси», — сообщил Лукашенко.

Политик добавил, что среди задержанных были белорусы. Как отметил Лукашенко, подобные инциденты фиксируют «практически два-три раза в неделю».

Ранее в Лельчицком районе Гомельской области, граничащем с Украиной, ввели режим контртеррористической операции. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и выполнять требования правоохранителей и силовиков. Позже стало известно, что режим КТО ввели в связи с проведением учений, пишет RT.

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ФОТО: скриншот с видео
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